"Gute Ergebnisse" bei schriftlicher Zentralmatura

Bei der heurigen schriftlichen Zentralmatura gab es ähnliche Ergebnisse wie im Vorjahr: Jahresnote und etwaige Kompensationsprüfungen eingerechnet, haben an AHS und Berufsbildenden höheren Schulen (BHS) über 99 Prozent Deutsch und Englisch positiv abgeschlossen. Knapp darunter liegt Mathematik: In beiden Schulformen haben die Maturanten hier zu 98,3 Prozent bestanden. Verglichen mit 2021 (97,9 Prozent) bedeutet dies eine leichte Steigerung, in den anderen beiden Fächern blieben die Erfolgsquoten gleich.

Wie schon in den beiden vergangenen Jahren wurde auch heuer die Jahresnote in die Maturanote einberechnet. Wer also mindestens einen Dreier im Abschlusszeugnis hatte und bei der schriftlichen Prüfung mindestens 30 Prozent der Punkte erreichte, bekam trotz der negativen Klausurnote einen Vierer (oder sogar Dreier) ins Maturazeugnis. Reichte das nicht, konnte die negative Note bei den sogenannten Kompensationsprüfungen Anfang Juni ausgebessert werden.

Auch bei den "Sehr gut" gab es keine großen Verschiebungen: Die meisten Einser bei der schriftlichen Matura – inklusive Jahresnote und nach Kompensationsprüfung – schafften die Schülerinnen und Schüler heuer und im Vorjahr in Englisch – in den AHS 29,6 Prozent (2021: 28,5 Prozent), in den BHS schafften heuer 23,2 Prozent der Antretenden die Bestnote nach 24,5 Prozent im Jahr davor.

"Die schriftliche Matura ist reibungslos abgelaufen, die Schülerinnen und Schüler haben trotz aller Herausforderungen gute Ergebnisse erzielt", zeigte sich Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) gestern in einer Aussendung über die "positive Bilanz" erfreut.