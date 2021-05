GTI-Treffen trotz Absage: Mehr als 2000 Anzeigen

Trotz Corona-bedingter Absage des offiziellen GTI-Treffens in Kärnten haben sich an den vergangenen Wochenenden immer wieder Tuning-Fans vor allem aus Österreich rund um den Wörthersee getroffen. Resultat waren 234 Kennzeichen-Abnahmen, 2130 verkehrsrechtliche Übertretungen, 570 Tempo-Strafen, elf Führerschein-Abnahmen für Promille-Lenker und 270 Corona-Strafen.

Das Pfingstwochenende fiel nicht zuletzt wetterbedingt ruhig aus. Insgesamt bewirkten Corona und das überwiegend schlechte Wetter eher einen geringen Zulauf. Entsprechend hielten sich auch die Anrainerbeschwerden in Grenzen, so die Polizei, die heuer nur wenig Unterstützung aus anderen Bundesländern anfordern musste.

Schlag gegen Tuner-Szene

Gegen die Tuner-Szene ging die Polizei in Traun in der Nacht von Freitag auf Samstag vor. Innerhalb von drei Stunden stellte sie 144 Anzeigen aus. Zwei Lenkern mussten an Ort und Stelle die Kennzeichen ihrer Fahrzeuge abgenommen werden. Ein Lenker war mit 137 statt der erlaubten 70 km/h unterwegs.