Grünes Licht für neue ÖBB-Night- und -Railjets

Nun hat der Nachtzug der neuen Generation auch offiziell die Zulassung für den Betrieb in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Italien erhalten, teilte die Eisenbahnagentur der Europäischen Union (ERA) am Freitag mit. Der Bescheid beinhaltet auch die Zulassung für die Version für den Tagverkehr – also den neuen Railjet.

Im Zuge des Fahrplanwechsels am 10. Dezember kommt der neue Nightjet dann wie vielfach berichtet zum Echt-Einsatz. Anfangs bedient die neue Nightjet-Generation die Strecken von Wien bzw. Innsbruck nach Hamburg und retour. Schrittweise kommt der neue ÖBB-Nachtzug dann auf weiteren bereits bestehenden Strecken zum Einsatz - fährt also etwa von Wien nach Genua oder nach Brüssel. In die EU-Metropole soll ab kommenden Herbst dann jede Nacht anstatt nur drei Mal in der Woche gefahren werden, kündigte ÖBB-Chef Andreas Matthä kürzlich vor Ehrengästen, Zugfans, Journalistinnen und Journalisten bei der Zugeinführung am Wiener Hauptbahnhof an.

Bildergalerie: So sieht der neue ÖBB-Nightjet aus Neuer Nightjet präsentiert (Foto: APA/HANS KLAUS TECHT) Bild 1/9 Galerie ansehen

Die neuen Rail- und Nightjets sind mit modernen Technologien ausgestattet: Neben den völlig neuartigen Mini Cabins, die Einzelreisenden deutlich mehr Komfort bieten sollen, bringen die Leichtbaudrehgestelle Nachhaltigkeit auf Schiene, so Siemens.

Diese wurden in Graz entwickelt und sind um 30 Prozent leichter als herkömmliche Fahrwerke, was sich in Form eines deutlich niedrigeren Energieverbrauchs über die gesamte Lebensdauer des Zugs von etwa 30 Jahren auswirkt. Die Fenster für optimierten Mobilfunkempfang wurden ebenfalls in Wien entwickelt und kommen sowohl im Nachtzug als auch im Tagzug zum Einsatz. Gebaut werden die Züge auch in Österreich - bei Siemens in Wien.

