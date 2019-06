Arbeiter starben in Baugrube: Ermittlungen gegen Firmenmitinhaber

Gerichtet sind diese Sprecher Leopold Bien zufolge gegen jenen Firmenmitinhaber, der gemeinsam mit den Saisonarbeitern aus der Ukraine und Rumänien in der Künette Kanalrohre verlegt bzw. repariert hatte. Untersucht werde, "ob die gebotenen Absicherungsmaßnahmen" der Grube "unterlassen wurden", hielt der Bien fest. Hinsichtlich der beiden Verstorbenen sei keine Obduktion angeordnet worden. "Die Todesursache ist evident", sagte der Sprecher der Anklagebehörde.

Die beiden 38-jährigen Saisonarbeiter aus der Ukraine und Rumänien waren am Samstagvormittag damit beschäftigt, ein Kanalrohr in einer 2,7 Meter tiefen Künette zu verlegen. Gegen 11 Uhr brach aus bisher noch nicht geklärter Ursache eine Seite der Künette auf einer Länge von etwa sechs Metern ein. Laut Polizei war dieser Bereich der Künette nicht abgesichert. Die beiden Männer, die sich zum Zeitpunkt des Einsturzes in der Grube befanden, wurden von der auf sie einstürzenden Erde vollständig begraben. Ein dritter Mann konnte sich im letzten Moment vor dem einstürzenden Erdreich in Sicherheit bringen und blieb dadurch unverletzt.

Video: Das sagten die Einsatzkräfte am Unfallort

Von Erdmassen verschüttet

Für die beiden verschütteten Saisonarbeiter kam hingegen jede Hilfe zu spät: Der zur Unfallstelle gerufene Notarzt konnte nur noch den Tod der beiden Männer feststellen. Die Freiwilligen Feuerwehren Haag, Haindorf und Pinnersdorf bargen die leblosen Körper aus der eingestürzten Künette. "Bei unserem Eintreffen stand leider schon fest, dass die beiden Erntearbeiter tot sind. Wir hatten somit nur mehr die Aufgabe, die Erde mit Schaufeln und mit Unterstützung eines Baggers zu beseitigen und die Toten zu bergen", sagte Feuerwehr-Einsatzleiter Marcel Vollgruber (FF Hainbach) nach dem Einsatz, der bis zum frühen Nachmittag dauerte.

Neben den Feuerwehren waren auch Rettungskräfte des Roten Kreuzes sowie ein ÖAMTC-Rettungshubschrauber im Einsatz. Sowohl die geschockten Mitarbeiter und Eigentümer des Betriebs als auch die Feuerwehrleute, die die Toten ausgraben mussten, wurden von einem Krisen-Interventionsteam psychologisch betreut.

Die beiden verunglückten Männer waren in den vergangenen Jahren regelmäßig mehrere Monate in dem Betrieb in Haag beschäftigt gewesen.

