Großfamilie wohnte in Weinkeller: Kinder wieder zurück bei Eltern

Der 54-Jährige, der zwei Behördenvertreter mit Pfefferspray attackiert haben soll, wurde der Staatsanwaltschaft Korneuburg wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt und schwerer Körperverletzung angezeigt, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag auf Anfrage. Verwaltungsstrafverfahren sind im Laufen.

"Die Familie ist wieder zusammen", bestätigte Rechtsanwältin Astrid Wagner auf Anfrage Medienberichte. Zuvor hatten sich die Kinder im Alter von sieben Monaten bis fünf Jahren in Obhut der Bezirkshauptmannschaft befunden. Während die Mutter bei den Kleinen übernachten dürfte, hatte der 54-Jährige nur tagsüber Besuchsrecht. Mittels DNA-Tests wurde die Vaterschaft des Mannes bestätigt. Das Jugendgericht stimmte in Folge laut einem "NÖN"-Bericht dem Antrag der Eltern zur Obsorge zu, die Kinder konnte die Klinik verlassen. Nun lebt die Familie gemeinsam in einer Wohnung. Ihr Mandant habe nun Dokumente für die Kinder beantragt, sagte Wagner. Meldezettel oder Geburtsurkunden gab es bisher keine.

Verwaltungsstrafverfahren gegen den Mann seien im Laufen, sagte der Hollabrunner Bezirkshauptmann Karl-Josef Weiss am Dienstag zur APA. Als Grund gilt etwa, dass Weinkeller nicht zu Wohnzwecken genutzt werden dürfen.

Die Familie soll in einem Presshaus mit angeschlossener Kellerröhre gewohnt haben. Aufgrund von Anrainerbeschwerden hatten Vertreter der Bezirkshauptmannschaft und des Gemeindeamtes am 26. Jänner Nachschau in der Kellertrift gehalten. Der Mann attackierte die beiden mit Pfefferspray. Die Mitarbeiter wurden verletzt, sie verständigten die Polizei. Der 54-Jährige soll sich daraufhin mit den Kindern in dem Weinkeller verbarrikadiert haben. Das Gebäude wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft durchsucht. Dort befanden sich die 40-jährige Partnerin des Mannes und sechs Kinder. Entdeckt wurde ein riesiger Vorrat u.a. an Lebensmitteln. Von dem Fall wurde auch in ausländischen Medien berichtet.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.