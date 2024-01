Großes Aufsehen wegen Fahndung nach 21-Jährigem in Wien

Die Polizei rückte mit einem größeren Aufgebot samt Hubschrauber und Sondereinheit WEGA an mehreren öffentlichen Orten an. Der 21-Jährige - er wurde am späten Vormittag gefasst - soll in der Nacht telefonisch eine gefährliche Drohung ausgesprochen haben. Dies wurde der Wiener Landesleitzentrale gemeldet, darauf wurde nach dem Mann u.a. per Handyortung gefahndet.

Polizisten suchten u.a. auf den Bahnhöfen in Wien-Mitte und Floridsdorf nach dem 21-Jährigen, sagte Polizeisprecherin Julia Schick der APA. Dabei wurden auch Züge kontrolliert. Die Festnahme erfolgte schließlich durch WEGA-Beamte im Bezirk Alsergrund in der Nähe des AKH. Die Einvernahme des Mannes stand zu Mittag noch aus.

Daher blieben die Hintergründe des Vorfalls zunächst im Dunkeln. Feststehen dürfte, dass der 21-Jährige, der laut der Sprecherin dem Suchtgiftmilieu zuzurechnen sei, gegen 3.00 Uhr eine Person in Graz angerufen haben soll und dabei Drohungen ausgesprochen habe. Nach bisherigem Wissensstand habe für die Öffentlichkeit keine Gefahr bestanden, hieß es von der Polizei.

