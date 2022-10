Großer Ansturm auf digitalen Führerschein

So groß, dass das Bundesrechnungszentrum kurzfristig neue Serverkapazitäten zur Verfügung stellen musste. 32.000 digitale Führerscheine wurden in den ersten 24 Stunden geladen. Der hohe Andrang zeige, dass man auf dem richtigen Weg sei. "Wir sind nun bereit für die Verkehrskontrolle 2.0", kommentierte Staatssekretär Florian Tursky (ÖVP) in einer Aussendung am Donnerstag.

In den Hochphasen wurden bis zu 1.200 Führerscheine innerhalb von 15 Minuten aktiviert, was zu kurzfristigen Belastungsspitzen in der digitalen Amt-App führte. Diese konnten jedoch umgehend durch zusätzliche Serverkapazitäten ausgemerzt werden, heißt es aus dem Finanzministerium. In den Morgenstunden des heutigen Tages nahm die Downloadrate noch stark zu. Stündlich wurden über 3.208 Führerscheine aktiviert.