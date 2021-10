Großeinsatz in Wien: Mann attackierte Passanten mit Messer

Ein 35-Jähriger hatte sich gegen 14 Uhr in einem Imbisslokal in der Klosterneuburger Straße ein Messer gegriffen und damit auf der Straße offenbar wahllos vier Personen attackiert. Die Opfer, zwei Frauen und zwei Männer im Alter von 48 bis 64 Jahren, wurden durch Schläge und Schnitte verletzt. Keines der Opfer befindet sich in Lebensgefahr, so die Polizei. Ersten Informationen zufolge soll es sich bei dem Angreifer um einen psychisch kranken Wiener handeln.

Es wurde umgehend ein polizeilicher Großeinsatz eingeleitet und zahlreiche Einsatzkräfte sowie Sondereinheiten entsendet. Zeugen hielten der Angreifer an der Kreuzung der Othmargasse mit der Hannovergasse in Schach, bis er durch Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau festgenommen wurde.

Die vier Verletzen wurden von Teams der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen. Ein politisches oder religiöses Tatmotiv gilt nach ersten Ermittlungen als nicht wahrscheinlich, teilte die Polizei Wien am Dienstagabend mit.

Lokalisierung: Polizeieinsatz in Wien-Birgittenau