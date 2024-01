Große Suchaktion: Vermisster (27) schlief betrunken im Hotel

Der 27-Jährige sei mit ihnen von der Lürzer-Alm zu einer Blockhütte abgefahren, dort aber nie angekommen. Nachdem Polizei, Bergrettung mit Suchhunden, Feuerwehr und Drohnenpiloten loszogen, begegnete man dem Gesuchten rund viereinhalb Stunden später wohlbehalten in der Nacht auf der Straße.

Er gab an, aufgrund seiner Alkoholisierung in einem ihm nicht bekannten Hotel in einem Zimmer einige Stunden geschlafen zu haben. Von der Suchaktion hätte er nichts mitbekommen und das Handy sei schon seit einigen Stunden ausgefallen.

Über 30 Personen waren in die Suchaktion kurz vor 22.00 Uhr nach dem 27-Jährigen eingebunden, eine Handyortung verlief ohne Erfolg. Auch alle Hotels im Nahbereich und die Lokalitäten waren ohne Ergebnis abgeklappert worden. Kurz nach 2.00 Uhr am Samstag griff man den Österreicher auf der Straße auf.

