Große Schwerpunktaktion gegen Wohnungsprostitution

Dagegen richtete sich am Dienstag eine weitere Schwerpunktaktion der Wiener Polizei. Dabei erwischten die Beamten 18 Frauen und Männer im Alter von 21 bis 45 Jahren, gegen die 44 Anzeigen erstattet wurden.

Auslöser für diesen wienweiten Einsatz "war eine immer noch hohe Anzahl von Inseraten im Internet, in denen Sexdienstleistungen in Privatwohnungen angeboten wurden", hieß es in einer Aussendung der Polizei. 40 Anzeigen betrafen Verstöße gegen das Wiener Prostitutionsgesetz, weitere vier Übertretungen des Covid-19-Maßnahmengesetzes. Schnellrichter schrieben Strafverfügungen in der Höhe von 12.000 Euro vor. Zwei Wohnungen wurden polizeilich geschlossen und versiegelt. Eine ukrainische Staatsbürgerin wurde festgenommen, weil sie sich illegal im Land befand.

