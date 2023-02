Großbrand in Schlachthof: 27-Jähriger verurteilt

Nach einem Großbrand im Schlachthof Salzburg am 4. September des Vorjahres mit einem Schaden von rund zehn Millionen Euro wurde am Donnerstag ein 27-Jähriger im Landesgericht Salzburg wegen Brandstiftung und Sachbeschädigung zu dreieinhalb Jahren unbedingter Haft verurteilt. Außerdem soll der geständige Mann – er hat laut Gutachten den krankhaften Trieb, Feuer zu legen – in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen werden. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Der Salzburger ist seit 8. September in Untersuchungshaft. Laut Anklage soll er in einer Lagerhalle des Schlachthofes der Firma Alpenrind in Bergheim (Flachgau) Plastikverpackungen aufgerissen und die darunter liegende Kartonage angezündet haben. "Ich bin für den großen Brand verantwortlich, ich habe nichts dagegen unternommen", gestand der bisher unbescholtene Angeklagte am Donnerstag.

