Großbrand in Salzburg: Reizgas drohte auszutreten

Dichte Rauchwolken und Flammen waren auch gestern Früh noch in Bergheim (Flachgau) zu sehen, nachdem in der Nacht auf Sonntag auf dem Betriebsgelände der Firma Alpenrind, dem ehemaligen Schlachthof, in der Gemeinde Bergheim ein Großbrand ausgebrochen war. Bis in die Morgenstunden waren 120 Helfer der Salzburger Feuerwehren in der mehrere hundert Quadratmeter großen Lagerhalle im Einsatz, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Gegen 6 Uhr Früh griffen die Flammen auch auf die Kühlanlagen des Gebäudes über, die mit dem Reizgas Ammoniak durchsetzt waren, wodurch sich der Einsatz gefährlich entwickelte.

Salzburg Heute: Großbrand in Bergheim eingedämmt

Fenster geschlossen halten

Nachdem befürchtet worden war, dass das giftige Gas austreten könnte, wurde die Bevölkerung der umliegenden Gemeinden dazu aufgerufen, die Fenster geschlossen zu halten. Mithilfe zweier Kräne wurde gestern Vormittag das Dach der Lagerhalle geöffnet, "um an darunterliegende Glutnester zu gelangen. Die Ventilatoren, mit Ammoniak betrieben, wurden durch Löschleitungen gekühlt. So konnten wir einen Austritt des giftigen Reizgases verhindern", sagte Branddirektor Reinhold Ortler.

Am frühen Nachmittag konnte schließlich "Brand aus" gegeben werden. Die Brandursache wird vom Landeskriminalamt Salzburg ermittelt.