Großbrand in Entsorgungsbetrieb

Eine riesige Rauchsäule war schon von weitem zu sehen, nachdem in Wien-Simmering ein Brand in einem Entsorgungsbetrieb, in dem Müll umsortiert wird, ausgebrochen war. Sogar die Autobahn A4 musste aufgrund der starken Rauchentwicklung gesperrt werden, die Sperre wurde aber nach kurzer Zeit wieder aufgehoben. "Wir haben Alarmstufe zwei ausgerufen. Vom Brand dürften auch größere Geräte betroffen sein, zumindest ein Bagger mit einem Greifarm", sagte Jürgen Figerl, Sprecher der Berufsfeuerwehr Wien, gegenüber dem ORF.

Wien Heute: Brand in Entsorgungsbetrieb in Simmering

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

"Die große Herausforderung bestand darin, genug Löschwasser zuzubringen. Wir mussten mehrere lange Löschleitungen legen", berichtete der Feuerwehr-Sprecher weiter. Die betroffene Stahlbetonhalle in der Haidequerstraße ist mehr als 1000 Quadratmeter groß. Durch den Müll, der darin gelagert wurde und der in Brand geraten ist, wurde die Rauchentwicklung begünstigt.

Die Feuerwehr, die auch Wasserwerfer einsetzte, hatte das Feuer allerdings bereits knapp eine Stunde nach ihrem Eintreffen unter Kontrolle. Menschen waren durch den Brand nicht in Gefahr.