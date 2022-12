Großaufgebot der Polizei in ganz Österreich

1000 Polizisten, in Uniform und Zivil, werden zusätzlich im Einsatz sein. Die Beamten seien besonders auf Krawalle und den Einsatz illegaler Pyrotechnik vorbereitet, heißt es aus dem Innenministerium. Bekanntlich ist es heuer in der Halloween-Nacht in Linz zu Ausschreitungen gekommen.

Aber auch in Wien-Favoriten kam es vor zwei Jahren zu Silvester zu Krawallen. In Wien findet heuer nach zwei Jahren Corona-Pause wieder der Silvesterpfad statt. Wiens Polizeipräsident Gerhard Pürstl kündigte Nulltoleranz für Randalierer an. Die Sicherheitskräfte bereiten sich auch auf den Schutz des Neujahrskonzerts vor, Störaktionen werden befürchtet.

