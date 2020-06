Grippesaison: 834 Todesopfer in Österreich

In der vergangenen Influenza-Saison 2019/2020 sind in Österreich nach kürzlich veröffentlichten Schätzungen der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) rund 834 Personen an einer Grippeerkrankung verstorben. Damit übersteigt die Zahl der Grippetoten jene der Menschen, die an oder mit dem Coronavirus verstorben sind. Bisher wurden 674 Todesopfer infolge einer Corona-Infektion gezählt.

Der Berechnungszeitraum der vergangene Grippesaison wurde heuer kürzer gefasst, er endete nicht wie sonst üblich in der Kalenderwoche 20 (11. bis 17. Mai), sondern schon in der Kalenderwoche 13 (23. bis 29 März). Das könne, so die AGES, zu einer Unterschätzung der Sterblichkeit bei einer Grippeerkrankung geführt haben. Im Vergleich zu den vorherigen Grippesaisonen ist aber ein Rückgang der Sterblichkeit zu erkennen: So verstarben 2018/19 österreichweit 1373 Personen an Grippe, in den beiden Saisonen davor waren es 2851 beziehungsweise 4436.