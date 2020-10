Grippeimpfstoffe vergriffen - Zuteilung nach "Windhund-Prinzip"

Aufgrund des Ansturms beim ersten Grippeimpftag in St. Pölten am Montag stehen dem Gesundheitsamt keine freien Impfstoffreserven mehr zur Verfügung. Der Vorrat sei erschöpft, teilte das Rathaus am Dienstag mit. Bei den Impfaktionen jeden Montag (9.00 bis 10.30 Uhr) und Donnerstag (13.00 bis 14.30 Uhr) werde somit nur noch die Pneumokokkenimpfung angeboten. Dafür gibt es laut Magistrat "noch ausreichend Reserven und aus heutiger Sicht auch keine Lieferschwierigkeiten".

Ähnlich die Situation in Klagenfurt. Innerhalb eines Tages mit Hunderten Anrufen und einem vorübergehend überlasteten Online-Anmeldesystem ist der für heuer vorhandene Impfstoff - 2.800 Dosen - vergriffen, teilte die Stadtpresse mit. Nach Ausbruch der Coronavirus-Pandemie hatte man versucht, das übliche Kontingent aufzustocken, scheiterte damit allerdings.

Wegen Covid-19 rechnete man bereits mit höherer Nachfrage, von dem Ansturm war man trotzdem überrascht. Klagenfurts Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz und Gesundheits-Stadtrat Franz Petritz (beide SPÖ) appellierten an die Bundesregierung, "das Impfstoffkontingent dringend aufzustocken und gerecht zu verteilen". Man sieht Wien bei der Zuteilung von Impfdosen bevorzugt. Petritz: "Österreichweit herrscht bereits ein starker Engpass an Grippeimpfstoffen, es besteht akuter Handlungsbedarf."

Zuteilung nach "Windhund-Prinzip"

Die Zuteilung der Impfdosen des Klagenfurter Gesundheitsamts erfolgte nicht nach Risikogruppen, sondern nach dem Windhund-Prinzip - wer zuerst durchkam, bekam den Termin. Klagenfurter, die noch keinen Impfstoff haben und sich impfen lassen möchten, müssen nach freien Kontingenten bei Apotheken und niedergelassenen Ärzten suchen oder ihr Glück in einem anderen Bezirk versuchen.

In Villach habe die Vergabe am Dienstag begonnen, sagte Stadtrat Christian Pober (ÖVP), die Online-Anmeldung beginne am (morgigen) Mittwoch. Man habe heuer statt der üblichen 1.000 Impfdosen 1.500 bestellt und habe noch eine Option auf weitere 500.

