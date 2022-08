Greifvogel krallte sich in Haaren einer jungen Autofahrerin fest

Einige Schreckmomente musste eine 17 Jahre alte Autofahrerin in Zams in Tirol erleben. Die junge Frau war im Ortsgebiet mit einer gleichaltrigen Freundin in ihrem Fahrzeug unterwegs, als plötzlich ein Greifvogel durch die nicht zur Gänze geöffnete Seitenscheibe flog.