Grazer Verdächtiger soll auch Schweizerin getötet haben

Ein 23-Jähriger, der vor zwei Wochen eine 41-jährige Grazerin in ihrer Wohnung umgebracht haben dürfte, könnte für einen weiteren Mord verantwortlich sein: Am 11. Februar ist eine 54-jährige Schweizerin tot in ihrer Wohnung in Zürich gefunden worden. Die Ermittlungen ergaben, dass sie zumindest eine Woche zuvor getötet worden war.

Ermittler sprechen von "Anhaltspunkten" für einen möglichen Zusammenhang mit der Tat in der Steiermark. Genauere Angaben wollten die Behörden aus ermittlungstaktischen Gründen aber nicht machen. Die Staatsanwaltschaft Zürich hat jedenfalls gegen den Mann ein Strafverfahren eröffnet, hieß es am Montag.

Seitens der Staatsanwaltschaft Graz wurde am Montag bestätigt, dass diese Anhaltspunkte auf denselben Täter in Graz und Zürich nun überprüft werden. Die Zusammenarbeit der beiden Behörden wurde aufgenommen, sagte Sprecher Christian Kroschl auf Nachfrage. Ob wirklich ein Zusammenhang hergestellt werden kann, sei noch "Gegenstand der Ermittlungen".

Verdächtiger legte Feuer

Der 23-jährige Rumäne war am Abend des 6. Februar mit der Frau in Graz in ihre Wohnung in der Nähe des Grazer Hauptbahnhofes gegangen. Dort soll er sie mit zahlreichen Stichen mit einer Schere getötet haben, ehe er ein Feuer legte. Gegenüber den Ermittlern gab er später an, dass er sich mit dem Brand selbst töten wollte. Später habe er sich jedoch entschlossen, die Wohnung wieder zu verlassen. Die Flammen gingen von selber aus. Ein Nachbar bemerkte aber Montagfrüh den Qualm im Stiegenhaus und alarmierte die Einsatzkräfte. Diese entdeckten dann die Leiche der Frau in der Wohnung.

Rasch war klar, dass es sich um eine Gewalttat gehandelt haben muss. Die Obduktion ergab, dass die Frau an inneren Blutungen aufgrund der zahlreichen Stichverletzungen gestorben war. Nur Stunden später wurde der 23-jährige Verdächtige festgenommen. An seiner Kleidung befand sich offenbar Blut. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde in der Nähe der Wohnung sichergestellt. Bei den Vernehmungen gestand er, die 41-Jährige getötet zu haben. Sein Motiv: "Hass auf Frauen". Er habe zugestochen, weil ihm die 41-Jährige Zigaretten und Alkohol abgeschnorrt habe. Das habe ihn an seine Ex-Frau erinnert, die ihn "ausgenommen" haben soll, gab er an. Nun soll ein psychiatrisches Gutachten unter anderem klären, ob der Verdächtige zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig war. Er sitzt in Graz in Untersuchungshaft.