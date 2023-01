Grazer Stadtregierung diskutiert höhere Parktarife für längere Autos

Wer länger parkt, bezahlt mehr. Die Grazer Stadtregierung denkt diesen Grundsatz jetzt in einer neuen Dimension, nämlich der räumlichen: Die Grünen, die mit KP und SP eine Koalition bilden, schlagen vor, dass Anrainer mit Dauerparkpickerl mehr bezahlen sollen, wenn ihr Auto eine gewisse Länge überschreitet. Das Argument: Längere Autos nehmen mehr vom begrenzten Stadtraum ein, ragen über Parkplätze hinaus und blockieren so Straßen und Gehsteige.

"Momentan wird diese Idee nur diskutiert. Vorgesehen wären bei einer Umsetzung auch Ausnahmen für Familien und Gewerbetreibende, die größere Fahrzeuge brauchen", sagt Karl Dreisiebner, Klubobmann der Grazer Grünen.

Gesetzesänderung notwendig

Ideengeber für Graz ist die deutsche Stadt Freiburg im Breisgau: Dort tritt eine entsprechende Regelung mit 1. April in Kraft. Für Autos unter 4,2 Meter müssen Dauerparker dann den "reduzierten Tarif" von 240 Euro zahlen. Bei einer Fahrzeuglänge von 4,2 bis 4,7 Metern werden 360 Euro fällig, alles darüber kostet 480 Euro pro Jahr. Drei Beispiele aus der VW-Familie: Für einen Up ist der niedrigste Betrag zu bezahlen, der klassische Golf schlägt mit dem Grundtarif von 360 Euro zu Buche. In die teuerste Kategorie, weil 4,88 Meter lang, fällt der VW Touareg.

VCÖ-Sprecher Christian Gratzer kann der Idee viel abgewinnen: "Man muss sich die Abmessungsgrenzen anschauen. Stoßrichtung sollte sein, für überdimensionierte Fahrzeuge wie Pickups das Parken teurer zu machen." Ob Erhöhungen wie in Freiburg, wo 120 bzw. 240 Euro mehr für längere Autos zu bezahlen sind, die Leute tatsächlich vom Kauf größerer Autos abbringt, sei abzuwarten. "Es würde aber Gerechtigkeit schaffen", sagt Gratzer.

Laut ÖAMTC-Jurist Matthias Wolf ist zweifelhaft, ob Graz eine solche Regelung überhaupt treffen darf. "Das Parkgebührengesetz des Landes Steiermark gibt vor, woran Kommunen die Höhe der Parkgebühren festmachen können. Derzeit ist nur die Parkdauer als Grundlage vorgesehen", sagt Wolf. Für Gebühren nach Fahrzeuglänge brauche es eine Gesetzesänderung. Auch in Oberösterreich regelt ein Landesgesetz die Parkgebühren der Kommunen. Auch hier sind Tarife anhand der Fahrzeuglänge momentan nicht gesetzlich verankert.

Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP) erteilt auf OÖN-Anfrage eine deutliche Absage an Parktarife nach Fahrzeuglänge: "Von der NoVA über die Versicherung bis hin zur Rechnung an der Zapfsäule gelten bereits klassifizierte Abrechnungsmodelle. Es braucht keine zusätzlichen, willkürlichen und unüberprüfbaren Parameter, die ein funktionierendes Konzept nur komplexer als notwendig machen", sagt der Landesrat.

Bei den Städten besteht offenbar ohnehin kein Interesse: Laut der zuständigen Vizebürgermeisterin Tina Blöchl (SP) ist ein System wie in Freiburg im Breisgau kein Thema in Linz, man wolle derzeit das Dauerparksystem für Bürger und Verwaltung digitalisieren und vereinfachen. Auch die zuständige Steyrer Stadträtin Judith Ringer (VP) zeigt sich nicht begeistert: "Schafft und kontrolliert man die nötigen Ausnahmen etwa für Familien, wären die Kosten für den administrativen Mehraufwand wahrscheinlich höher als die Einnahmen", sagt sie.

