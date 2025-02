Grazer Prozess um mehr als 100 Kilogramm Heroin geht ins Finale

Er soll an einem internationalen Suchtgiftring beteiligt gewesen sein und Drogen aus Kolumbien im Großraum Graz zum Weiterverkauf in die USA gebunkert haben. Es geht um mehr als 100 Kilogramm Heroin, die allerdings nie gefunden wurden. Der Angeklagte schwieg bisher zu den Vorwürfen.

Im Herbst 2020 soll der Beschuldigte - so die Anklage - sich an dem internationalen Drogennetzwerk beteiligt haben. Zusammen mit anderen wurden offenbar große Mengen Suchtgift, insbesondere Kokain und Heroin, aus Kolumbien über Europa nach Amerika verkauft. Der 54-Jährige soll in Österreich den Import übernommen und die Ware auch gelagert haben. Außerdem soll er Kaufinteressenten aus Amerika kontaktiert und ihnen Proben angeboten haben sowie für den Abschluss der Kaufverträge und den Weitertransport per Flugzeug nach Amerika verantwortlich gewesen sein.

Millionen-Deal im letzten Moment abgeblasen

Die Bande kommunizierte mit einem speziellen Ende-zu-Ende verschlüsselten Kryptomessengerdienst, doch die US-amerikanische Drogenbekämpfungsbehörde DEA war dem Drogenring auf der Spur. Verdeckte Ermittler traten mit dem in der Steiermark lebenden Montenegriner rund um den Jahreswechsel 2020 auf 2021 in Kontakt und gaben sich als Kaufinteressenten aus. Es kam offenbar zu mehreren Treffen, unter anderem in Wien und im Parkhaus des Flughafens in Graz. Dabei wurden Proben übergeben und die Kaufsumme besprochen. Zuerst bot der Angeklagte den Ermittlern 200 Kilogramm Heroin an, später einigte man sich auf einen Deal mit 117 Kilogramm, wobei ein Kaufpreis von 19.000 Euro pro Kilogramm vereinbart wurde. Somit ging es um mehr als 2,2 Millionen Euro, wobei der Straßenverkaufswert noch deutlich höher sein dürfte.

Als Übergabezeitpunkt wurde der 20. April 2021 besprochen, doch so weit kam es dann nicht: Die Dealer schöpften Verdacht und bliesen die Übergabe ab. Der 54-Jährige wurde aber noch am selben Tag verhaftet und musste in Untersuchungshaft.

Jahrelanges Hin und Her der Behörden

Es folgte ein jahrelanges Hin und Her der Behörden, denn die USA suchten um die Auslieferung des 54-Jährigen an. Die österreichische Justiz allerdings kam dem nicht nach, da der Beschuldigte einen Sohn in Österreich hat, und startete das Ermittlungsverfahren in Graz.

Seit Dezember 2023 wurde nun mehrfach verhandelt, wobei der Beschuldigte bisher alles abstritt, obwohl ausgewertete Chats des Kryptomessengerdienstes und die Angaben der verdeckten Ermittler der DEA ihn schwer belasten. Am Freitag könnte der Fall einen vorläufigen Abschluss finden: Mit einem Urteil ist allerdings erst am Abend zu rechnen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper