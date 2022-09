Grazer Polizei rückte an einem Tag zweimal wegen Tötungsdelikten aus

Blutiges Wochenende in der steirischen Landeshauptstadt: Am Freitag musste die Grazer Polizei gleich zweimal wegen Mordalarms ausrücken. Während am Zentralfriedhof ein 75-jähriger Pensionist und seine 71-jährige Ehefrau tot aufgefunden wurden, starb in einer Wohnung im Stadtbezirk Eggenberg ein 34-Jähriger nach einem Streit mit einem 63-Jährigen an einer schweren Stichverletzung.

In ersterem Fall stellten die Ermittler fest, dass der 75-Jährige am Freitag gegen 17 Uhr zunächst seine Ehefrau und anschließend sich selbst erschoss. Die beiden Senioren wurden leblos in der Nähe ihres bereits früher reservierten Grabes am Zentralfriedhof aufgefunden. Das Ehepaar hatte einen Abschiedsbrief bei sich, auch eine Pistole wurde sichergestellt. Aus dem Schreiben geht offenbar hervor, dass das Motiv die Krankheit der in einem Rollstuhl sitzenden Frau gewesen sei.

Tatverdächtiger kannte Opfer

Am selben Tag, kurz nach 19.30 Uhr, wurde die Polizei in eine Wohnung in der Vinzenzgasse im Grazer Stadtbezirk Eggenberg gerufen, wo ein 63-Jähriger während eines Streits einem 34-Jährigen ein Küchenmesser in den Hals gestochen hatte. Ein auf die Auseinandersetzung aufmerksam gewordener Nachbar verständigte die Polizei, doch für das Opfer kam trotz Reanimierungsversuchen jede Hilfe zu spät. Der 34-Jährige erlag noch am Tatort seinen schweren Stichverletzungen.

Steiermark heute: Neue Details zu Mord in Graz

Bei Eintreffen der Polizei hielt sich der mutmaßliche Täter in einem Nebenraum der Wohnung auf. Er wurde festgenommen und vorerst in das Polizeianhaltezentrum Graz gebracht. Laut Ermittlungslage dürfte es sich um eine Beziehungstat gehandelt haben.

Einer Grazer Polizeisprecherin zufolge hatten sich beide Männer bereits zuvor gekannt, die Tat habe sich in der Wohnung einer 33-jährigen Frau zugetragen, in der sie zusammen mit dem 63-Jährigen, mit dem sie auch liiert gewesen sei, lebte. Beide Männer hätten ein Naheverhältnis zu der Frau gepflegt. Warum es konkret zu der letzten Endes tödlichen Auseinandersetzung, die sich über den gesamten Abend hinzog, gekommen ist, wird derzeit noch ermittelt. Fest stehe, so die Polizeisprecherin, dass alle drei zueinander in Beziehung stehenden Personen gleichzeitig in der Wohnung anwesend waren.

Gestern wurde der Tatverdächtige vom Polizeianhaltezentrum in die Justizanstalt Graz-Jakomini überstellt. Der 63-Jährige, der zunächst von seinem Recht zur Aussageverweigerung Gebrauch gemacht habe, zeige sich grundsätzlich geständig, mache aber vorerst keine weiteren Angaben zum Tatverlauf.