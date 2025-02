Grazer Lehrer wegen Lesekreis im Fokus der Bildungsdirektion

Dabei handelt es sich um einen Lesekreis zum Buch "Making Sense of Race", das laut einem Bericht der "Kleinen Zeitung" offenbar rechtsextremes Gedankengut enthält und die Rückkehr zur Rassentheorie in den Raum stellt. Das sorgt für Irritation bei Schülerinnen und Schülern sowie Eltern.

Enger Austausch mit Staatsanwaltschaft

Die Bildungsdirektion Steiermark bestätigte Mittwochnachmittag die medial kolportierten Berichte: "Im Rahmen seiner Unterrichtstätigkeit an der Schule konnten keinerlei dienstliche Verfehlungen festgestellt werden. Lehrpersonen befinden sich insbesondere am Beginn ihrer Laufbahn in einer noch engeren Begleitung und Dienstaufsicht, durch Fachkolleginnen und -kollegen sowie die Schulleitung." Die Bildungsdirektion beobachte die Umstände nun genau. "In diesem Zusammenhang wird auch geprüft, ob sich aus den privaten Aktivitäten des Lehrers Konsequenzen für sein Dienstverhältnis ergeben. Es besteht ein enger Austausch mit der Staatsanwaltschaft, die bis dato keine strafrechtliche Relevanz feststellen konnte", hieß es in einer Stellungnahme.

Tarngruppe der Identitären

Der Lehrer soll schon früher bei der Identitären Bewegung gewesen und als Aktivist gegen Flüchtlinge auf Lesbos aufgetreten sein. Die entsprechenden Inhalte auf sozialen Medien sollen mittlerweile gelöscht sein. Der Lehrer selbst wollte gegenüber der Zeitung keine Stellungnahme abgeben. Rechtlich gesehen dürfte die Bildungsdirektion keine Handhabe haben, sofern der Pädagoge keine bedenklichen Inhalte in der Schule verbreitet. Laut Verfassungsschutzbericht 2023 des Innenministeriums ist die "Aktion 451" eine Tarngruppe der Identitären Bewegung Österreichs.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper