Grazer als Geisterfahrer in Italien unterwegs: Festnahme

Ein 35 Jahre alter Grazer war am Mittwoch in Italien auf einer Autobahn als Geisterfahrer unterwegs. Er konnte erst nach 15 Kilometern angehalten werden, bei seiner Fahrt gefährdete er zahlreiche Autofahrer. Das Fahrzeug hatte der Mann in Graz gestohlen. Er wurde festgenommen, berichtete die Verkehrspolizei von Amaro in der Provinz Udine der APA.

Der Mann war nach einen Stopp auf einem Rastplatz in der Nähe von Udine falsch auf die Autobahn A23 aufgefahren. Besorgte Autofahrer verständigten die Polizei. Der 35-Jährige durchfuhr drei Tunnel mit Höchstgeschwindigkeit. Als ihn die Beamten nach 15 Kilometern stoppen konnten, stellte sich heraus, dass das Auto, ein Peugeot 206, am Dienstagabend in Graz gestohlen worden war. Der in Österreich polizeibekannte Grazer wurde in die Strafanstalt von Udine eingeliefert. Ein Richter muss jetzt entscheiden, ob gegen ihn ein Schnellverfahren eingeleitet werden soll.

