"Um sechse is aus!": Video zeigt kuriosen Raubüberfall auf steirische Trafik

Registrierkassa sei Dank! Weil sich diese nämlich um 18 Uhr automatisch schließt, ist ein Räuber, der sich in einer Grazer Trafik den großen Coup erhofft hatte, mit leeren Händen nach Hause gegangen. Ein Video, das die Landespolizeidirektion Steiermark am Freitagabend veröffentlicht hat, zeigt nun die kuriosen Facetten des gescheiterten Überfalls.

"Chef, des is a Überfall"

So betritt ein junger Mann am Mittwoch wenige Minuten vor 18 Uhr das Geschäftslokal, maskiert mit Mundnasenschutz und Sonnenbrille – und wird zuerst einmal nicht verstanden. "I wüll des Geld", murmelt er, die Mitarbeiterin bellt ihm entgegen: "Wos wüllst?". Der Kleinkriminelle wiederholt sich: "Des gonze Geld" und untermauert seine Forderung mit einer laut Polizei "täuschend echt aussehenden Pistole". Die Kassiererin zeigt sich unbeeindruckt: "Jo genau" und holt ihren Vorgesetzten in den Verkaufsraum: "Chef, des is a Überfall".

"I kumm nimma eine"

Schließlich scheitert der Überfall am Kassaschluss. "I kumm do jetzt nimma eine, um sechse is aus. Do is de Kassn zua", sagt die Mitarbeiterin fast entschuldigend, weil sich die Registrierkasse nach 18 Uhr durch einen Automatismus nicht mehr öffnen lässt. Und der Chef rät: "Do muast s nächste Mol a Stund fria kumma". Der Dieb lässt aber nicht locker: "Irgendwie muass jo geh" und bekommt als Antwort ein "Na, tuat ma leid". Schließlich zieht der Möchtegern-Räuber unverrichteter Dinge wieder ab, wie Sie auf diesem Video sehen können:

Er flüchtete zu Fuß, einen Fahndung brachte keinen Erfolg. Ermittler des Landeskriminalamtes (LKA) Steiermark haben die Ermittlungen übernommen. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte der Täter für weitere Raubdelikte, in Preding bei Weiz und in Kemeten, Bezirk Oberwart verantwortlich sein. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnet die Veröffentlichung eines Lichtbildes in den Medien sowie eines Überwachungsvideos auf der Homepage der Polizei Steiermark an.

LKA bittet um Hinweise

Gesucht wird nach einem etwa 180 Zentimeter großen Mann von mittlere Statur im Alter zwischen 25 und 35 Jahren. Dem Dialekt zu urteilen dürfte es sich um einen Einheimischen handeln. Zum Tatzeitpunt war er mit grüner Jacke, dunkler Schirmkappe mit weißem Muster/Ornament, dunkle Hose, blauen Sportschuhe und einer Brille mit einem gelben Glas bekleidet. Das Landeskriminalamt Steiermark ersucht um Hinweis aus der Bevölkerung, 059-133-60-3333

