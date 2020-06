Graz investiert 100 Millionen Euro in neue Radwege

"Letzten Endes geht es um Lebensqualität. Wir wollen nicht nur Österreichs Radhauptstadt werden, sondern mitspielen, wenn es um die Spitzenplätze unter den Radhauptstädten Europas geht. Warum jetzt? Es ist Zeit und die Bürger fordern es ein", sagte Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) am Dienstag.

Er führte weiters aus, dass die Radnetzstudie für den Kernballungsraum fertig sei. Es sei auch ein Auftrag an die Holding Graz ergangen, zur Verknüpfung der rund 800 Haltestellen der Graz Linien im Stadtgebiet mit Radabstellplätzen.

20 Prozent der Wege erledigten die Grazer mit dem Rad. Da man in Zukunft auch auf Lastenräder setzen wolle, brauche man andere Breiten. Von den zusätzlichen rund 200 Radweg-Kilometer bis 2030 soll 50 Kilometer auf Radschnellwege und 50 auf Verbindungswege entfallen. Dies soll auf 50 bzw. 20 Mio. Euro kommen. Geplant sind auch 100 Kilometer Zufahrtswege um rund 20 Mio. Euro. Das Planungsgebiet wird in sechs Sektoren aufgeteilt und zu einem Masterplan zusammengefasst. "So kommt man auch zu einer verkehrsberuhigten Innenstadt", sagte Nagl. Um diese soll ein Radschnellweg herumführen.

LH Hermann Schützenhöfer (ÖVP) sprach von einem Meilenstein in der Entwicklung von Graz. Zudem seien er und LHStv. Anton Lang (SPÖ) in Verhandlungen mit Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne), "um ein gutes Paket zu schnüren". Ein weiteres Treffen werde es noch vor den Ferien geben, sagte der Landeshauptmann. Die steirischen Grünen forderten in diesem Zusammenhang in einer Aussendung ein "Abholen von Bundesmitteln".

Verkehrslandesrat Lang sagte, alleine 2019 habe das Land schon rund 9,5 Mio. Euro in steirische Radwege investiert, was von Städten und Kommunen verdoppelt worden sei. "Radwege dürfen nicht bei der Ortstafel enden, Nachbargemeinden müssen eingebunden sein", betonte Lang.

Der Grazer Vizebürgermeister Mario Eustacchio (FPÖ) brachte Erfahrungen der vergangenen Monate ins Spiel: Viele hätten in der Zeit des Shutdown Auto und Öffis stehen gelassen und gemerkt: "Schau, man lässt gar nicht so viel Zeit liegen wie vermutet". Es gehe ihm aber darum, dass alle Verkehrsteilnehmer berücksichtigt würden.

Verkehrsstadträtin Elke Kahr meinte u.a., das Paket sei auch auf jahrelangen Druck der Basis zustande gekommen. Die Bevölkerung wünsche sich einen stark ausgebauten öffentlichen Verkehr. Auf die Frage, wie viel Parkraum die Vorhaben kosten würden, sagte Kahr, es gehe natürlich auf Kosten des ruhenden Verkehrs. Ziel sei die Verkehrsberuhigung der Innenstadt, mit mehr Fußgänger- und Begegnungszonen. Der Liefer- und Anwohnerverkehr müsse aber gegeben sein. Bürgermeister Nagl erklärte, man habe sich das an einigen Stellen, etwa im Bezirk Jakomini, angesehen, bei manchen Projekten könnten bis zu 30 Prozent der Stellflächen wegfallen: "Da muss uns noch etwas einfallen zum Thema Garagierung".