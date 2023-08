Gratis Klimaticket dank Tattoo

"Diese Aktion geht unter die Haut" - mit diesem Slogan hat die One Mobility GmbH, die das Klimaticket in Österreich vertreibt, dafür geworben. "Das Feedback auf den Festivals war extrem positiv", sagte Jakob Lambert, Geschäftsführer der One Mobility GmbH, der APA. Auf Instagram gab es für die Aktion Kritik.Wien. Auch die "Kleine Zeitung" hat über die Aktion berichtet. Die Motivwahl für das Gratis-Klimaticket war für die Festival-Besucher eingeschränkt, es musste das Sujet des Klimatickets sein, erläuterte Lambert. Insgesamt sechs Personen - drei pro Festival - hatten das kostenlose, österreichweite Klimaticket für ein Jahr erhalten. "Niemand davon hat sich das erste Tattoo seines Lebens geholt, das waren eher Menschen, die schon einige tragen und jetzt halt eines mehr haben", sagte Lambert am Samstag im Gespräch mit der APA. Außerdem würden nur volljährige Personen tätowiert werden, die Aktion finde am frühen Nachmittag und nicht in den Abendstunden statt.

"Eigenverantwortung"

Bereits vor sechs Wochen gab es die Aktion beim Electric Love Festival in Salzburg. Auf Instagram übten User Kritik und stellten unter anderem die Frage, ob es eine vorbildliche Aktion sei, junge Erwachsene dazu zu motivieren, sich tätowieren zu lassen. "Eigenverantwortung", antworteten die Betreiber des Klimaticket-Instagram-Accounts.

Insgesamt rund zehn Tattoos am Tag wurden und werden den Festival-Besuchern verabreicht - neben dem Klimaticket gibt es weitere Designs, die alle mit Öffis, Nachhaltigkeit und Klima zu tun haben und gratis gestochen werden. "Die Aktion wird von der Zielgruppe extrem gut angenommen, es gibt extrem viele Besucher, die sich mit Tattoos ihren Körper verschönern lassen wollen", erläuterte Lambert.

Auch Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) hatte am Donnerstag das Frequency Festival in St. Pölten und den Klimaticket-Stand besucht. Sie selbst hatte sich für ein Kindertattoo, das abwaschbar ist, entschieden, auch dieses wird angeboten. Die Aktion sei "sehr positiv aufgenommen worden von den Festivalgästen", sagte eine Sprecherin der Ministerin.

Für heuer sind jedenfalls keine weiteren derartige Veranstaltungen geplant, sagte Lambert. Ob es nächstes Jahr eine Wiederholung gibt, "wissen wir noch nicht".

Das Klimaticket ist eine Jahreskarte für fast alle öffentlichen Verkehrsmittel in Österreich. Damit sind Fahrgäste um drei Euro pro Tag in ganz Österreich unterwegs - gesamt 1.095 Euro pro Jahr. 245.000 Menschen besitzen aktuell ein Klimaticket Österreich. Auch regionale Klimatickets sind verfügbar.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper