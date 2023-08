Grafik zeigt den Weg der Österreicher zum nächsten Bankomat

Das zeigt eine Auswertung der Österreichischen Nationalbank von Ende 2021. Demnach verfügen nur 317 Gemeinden (rund 15 Prozent) nicht über einen Geldautomaten. Und auch dort ist die Wegstrecke zum nächsten Bankomaten meist nicht länger als fünf Kilometer, wie die Berechnungen zeigen.

Die Nationalbank hat nicht nur ausgewertet, in welchen Gemeinden Bankomaten vorhanden sind und in welchen nicht (die meisten Gemeinden ohne Geldausgabegerät gibt es demnach im Burgenland mit fast einem Drittel). Darüber hinaus wurde auch berechnet, wie weit die dort lebenden Menschen gehen oder fahren müssen, um Geld abzuheben.

Die Gemeinden mit der größten Entfernung

Demnach müssen die Bürgerinnen und Bürger in einem Viertel der Gemeinden (539) durchschnittlich weniger als einen Kilometer gehen, um zum nächsten Bankomaten zu kommen. In weiteren 40 Prozent der Gemeinden (856) ist der nächste Bankomat maximal zwei Kilometer entfernt. Für ein weiteres knappes Drittel der Gemeinden (647) liegt die Wegstrecke bei bis zu fünf Kilometer.

Weitere Distanzen müssen die Bürgerinnen und Bürger nur in 75 Gemeinden auf sich nehmen. Am weitesten ist der Weg demnach in der Salzburger Gemeinde Muhr im Nationalpark Hohe Tauern (12,7 Kilometer) sowie in Zell in Unterkärnten (12,4 Kilometer).

Für ihre Berechnungen hat die Nationalbank fast alle Geldausgabegeräte berücksichtigt, die Ende 2021 in Österreich in Betrieb waren. Damit finden sich in der Liste auch saisonale Geräte in Skigebieten oder auf Weihnachtsmärkten, kostenpflichtige Bankomaten sowie nicht ganztägig zugängliche Bankomaten in Supermärkten oder Tankstellen. Ausgeklammert bleiben hier nur Bankomaten, die gar nicht allgemein zugänglich waren (z.b. in Diskotheken).

Bargeld: Brunner setzt Taskforce ein

Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) richtet in seinem Ressort eine eigene Taskforce Bargeld ein. Damit soll der von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) angekündigte Runde Tisch zu diesem Thema vorbereitet werden. Nehammer hatte erst am Freitag angekündigt, das Bargeld und die Grundversorgung damit verfassungsrechtlich abzusichern. "Bargeld ist Teil unseres Alltags und unserer Identität und wird es auch bleiben", meinte auch Brunner abermals gegenüber der APA.

Gemeinsam mit der Nationalbank und der Branchenvertretung wird im September ein Round Table im Bundeskanzleramt zum Thema Bargeld stattfinden. Zur Vorbereitung des Termins und der Aufarbeitung der notwendigen rechtlichen Rahmenbedingungen hat Finanzminister Brunner nun den Auftrag für eine Taskforce unter Einbindung der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) und des Verfassungsdienstes im Bundeskanzleramt gegeben.

Ziel der Arbeitsgruppe im Finanzministerium sei die Vorbereitung der verfassungsrechtlichen Absicherung von Bargeld als Zahlungsmittel, hieß es in einer Stellungnahme aus dem Ressort. Darüber hinaus sollen Handlungsoptionen zur Sicherstellung, dass auch weiterhin mit Bargeld bezahlt werden kann und zur Sicherung einer Grundversorgung mit Bargeld ausgearbeitet werden.

Verfügbarkeit und der Zugang zum Bargeld für alle im Land seien wichtig, betonte Brunner. Österreich verfüge im EU-Vergleich über ein sehr gutes Netz an Bankomaten, das man für die Zukunft absichern wolle. Zudem gebe es in manchen Regionen "den nachvollziehbaren Wunsch, die Verfügbarkeit zu verbessern". Um dies zu gewährleisten und vereinzelte Lücken zu schließen, werde man in den nächsten Wochen unter Einbindung der Nationalbank die notwendigen Rahmenbedingungen erarbeiten und gemeinsam mit Branchenvertretern an Lösungen arbeiten.

