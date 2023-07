Falsche Polizisten: Vermissen Sie diese Schmuckstücke?

Immer wieder treten falsche Polizisten auf und verüben Straftaten. Das Landeskriminalamt Niederösterreich bittet nun in diesem Zusammenhang um Mithilfe. Die Beamten haben eine Vielzahl an Schmuckstücken sichergestellt, wissen aber nicht, wem sie gehören. Wir haben die Schmuckstücke in einer Galerie zusammengestellt.

Die Betrugshandlungen wurden zwischen vergangenem September und Mitte März verübt. Geschädigte werden ersucht, sich mit dem Landeskriminalamt Niederösterreich, Ermittlungsbereich Betrug, Telefonnummer 059133-30-3333, in Verbindung zu setzen.

