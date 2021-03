Glyphosat: Regierung bringt Antrag auf Teilverbot ein

Kein Glyphosat mehr an sensiblen Orten. So lässt sich der Inhalt jenes Antrags zusammenfassen, den die türkis-grüne Koalition gestern im Parlament eingebracht hat. Demnach soll ein Teilverbot des Unkrautvernichtungsmittels kommen, das beispielsweise auf Kinderspielplätzen, in Parks, Schwimmbädern oder Schulen gelten soll. Davon betroffen sind auch Haus- und Kleingartenbereich sowie die private Anwendung. Im Mai soll darüber abgestimmt werden.

"Mit dem Teilverbot gelingt uns der erste Schritt zum EU-weiten Totalverbot von Glyphosat. Hiermit wird der Verkauf des Pestizids in Österreich an private Anwender untersagt, es verschwindet endgültig aus den Regalen der Baumärkte", sagte Olga Voglauer, Landwirtschaftssprecherin der Grünen.

Ein Totalverbot von Glyphosat sei nach derzeitigem EU-Recht nur schwer zu erreichen. Laut dem EU-Rechtsexperten Walter Obwexer ist ein nationaler Alleingang nur unter zwei Bedingungen möglich: Es müssten neue wissenschaftliche Erkenntnisse vorgelegt werden, die bei der Zulassung von Glyphosat 2017 nicht bekannt waren. Und es müssten spezielle Probleme etwa für Umwelt oder Gesundheit nachgewiesen werden, die es nur in Österreich, aber in keinem anderen EU-Staat gibt. Der Experte sah keine dieser beiden Voraussetzungen als erfüllbar an.

"Die EU-Kommission hält in ihrer Stellungnahme unmissverständlich fest, dass ein nationales Totalverbot nicht mit dem geltenden Unionsrecht vereinbar ist", sagte VP-Landwirtschaftssprecher Georg Strasser.

Heftige Kritik an dem geplanten Teilverbot kam von der SPÖ und zahlreichen Umweltorganisationen. "Die Grünen sind damit endgültig vor der Agrarlobby eingeknickt. Statt endlich das Totalverbot von Glyphosat in Österreich umzusetzen, wollen ÖVP und Grüne, dass dieses Umweltgift in der Landwirtschaft weiter verwendet wird und damit auch in die Nahrungskette kommt", sagte SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried.

"Armutszeugnis"

Für Greenpeace ist der von den Regierungsparteien im Nationalrat eingebrachte Gesetzesantrag "ein umweltpolitisches Armutszeugnis". Als "völlig unzureichend" kritisierte auch Global 2000 das vorgelegte "Glyphosatverbot light", das mit der Landwirtschaft den mit Abstand größten Verursacher der österreichweiten "Glyphosatemissionen" de facto außen vor lasse. Es sei nicht mehr als eine "Themenverfehlung".