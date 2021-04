Gletscher weiter auf dem Rückzug

Von 92 Gletschern, die der OEAV im Beobachtungszeitraum 2019/2020 neu vermessen hat, zogen sich 85 weiter und zum Teil sehr deutlich zurück. In Oberösterreich verlor der Große Gosaugletscher auf dem Dachstein in diesem Zeitraum 25 Meter an Länge. Im Jahr 2018/2019 waren es 18 Meter Rückzug gewesen.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.