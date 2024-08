Gleitschirmpilot (60) und Passagierin (10) starben bei Tandem-Flug in Tirol

Ein Tandempilot (60) aus Österreich und ein Mädchen (10) aus Deutschland sind Sonntagnachmittag bei einem Tandemflug mit dem Paragleiter in Tirol tödlich verunglückt. Die beiden waren kurz nach dem Start nördlich der Choralpe im Gemeindegebiet von Westendorf im Bezirk Kitzbühel in Turbulenzen geraten und in einen Jungwald und in weiterer Folge zu Boden gestürzt. Laut Polizei wurden die beiden durch den Aufprall so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starben.

Deutsche stürzte in Sillian ab

Tödlich endete auch ein Flugunfall in Osttirol: Eine 55-jährige Deutsche ist Sonntagnachmittag beim Paragleiten in der Gemeinde Sillian tödlich verunglückt. Die 55-Jährige war laut Polizei gegen 13.22 Uhr oberhalb der Parggenspitze in Sillianberg mit ihrem Paragleiter in Turbulenzen geraten und aus einer Entfernung von etwa 100 Meter spiralförmig zu Boden gestürzt. Dort prallte sie mit voller Wucht am Boden auf und blieb regungslos liegen. Die Frau verstarb trotz eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen, teilte die Polizei mit.

