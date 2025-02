Gleitschirmpilot (42) starb bei Absturz im Pongau

Der Mann war vom Bischling in Werfenweng gestartet und danach in unwegsames Gelände abgestürzt. Der Unfall blieb zunächst unbemerkt, erst als der 42-Jährige am Donnerstag nicht zur Arbeit kam, fiel seine Abwesenheit auf und eine Arbeitskollegin meldete den Deutschen als vermisst, berichtete die Polizei am Freitag.

Bei der Suche blieb ein erster Hubschrauberflug mit Wärmebildkamera ohne Erfolg. Daher wurde die Bergrettung alarmiert, die gemeinsam mit der Alpinpolizei eine Suche startete. Dabei wurde der Abgängige aus Deutschland gefunden.

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.