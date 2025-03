Gleisdorf bekommt Österreichs erste Autobahn-Bushaltestelle

Zwischen den beiden Abfahrten der Südautobahn (A2) Gleisdorf Süd und Gleisdorf West wird im Zuge einer nun beginnenden Generalsanierung auf beiden Seiten eine direkt von der Hauptfahrbahn erreichbare Bushaltestelle für Expressbusse, die bereits auf der Autobahn fahren, errichtet. Eine Anbindung zum ÖBB-Bahnhof und ein Park-and-Ride-Parkplatz sind ebenfalls nahe.

Fertigstellung Anfang 2027

Die neue Autobahn-Haltestelle soll Anfang 2027 fertig sein und liegt dann in Gehdistanz zum Bahnhof Gleisdorf, wodurch die Verknüpfung mit dem öffentlichen Verkehr hergestellt und die Nutzung der Expressbuslinien noch attraktiver werde, hieß es in einer Aussendung der Asfinag. Linienbusse, wie etwa jene zwischen Fürstenfeld und Graz, werden mit einer speziellen Technik ausgestattet, um die mit einem automatisierten Schranken gesicherte Haltestelle anfahren zu können.

Im Laufe des Jahres 2027 sollen dann Linienbusse des Verkehrsverbundes Steiermark diese zusätzliche Ein- und Aussteigemöglichkeit ansteuern können und den öffentlichen Verkehr in der Region damit verbessern. Das Pilotprojekt "Öffentlicher Verkehr am Autobahnnetz" (ÖVAS) wird in Zusammenarbeit von Asfinag, Land Steiermark, dem Verkehrsverbund Steiermark und der Stadt Gleisdorf realisiert. Neben Linienbussen sollen künftig auch Flixbusse am Weg zwischen Wien und Graz dort halten.

Lokalisierung: Die Haltstellte entsteht zwischen den Anschlussstellen Gleisdorf Süd und Gleisdorf West

