Gleichstellungsindex: Frauen in Politik und Management weiter unterrepräsentiert

Demnach sind nur elf Prozent der heimischen Ortschefs und 26 Prozent der Gemeinderatsmitglieder in den Städten und Gemeinden weiblich. Bloß in 51 der 2.092 Gemeinden gibt es in Unternehmen im Management mindestens 50 Prozent Frauen, in 341 Gemeinden ist gar keine Frau im Management.

"Wir brauchen Frauen als Entscheiderinnen, um eine frauengerechte Politik zu etablieren und die Wirtschaft fortschrittlich nach vorne zu bringen", appellierte Städtebund-Generalsekretär Thomas Weninger laut Aussendung. Derzeit liegt der Index bei Frauen in Politik und Wirtschaft laut Presseunterlage bei nur 34 von 100 möglichen Punkten.

Mehr zum Thema Tipps Tipps Beruflich und privat: Warum Netzwerke für Frauen wichtig sind LINZ. Zahl von Frauen in Führungspositionen soll steigen – neues Präsidium für EWMD Linz Beruflich und privat: Warum Netzwerke für Frauen wichtig sind

Besonderen Handlungsbedarf sahen Städtebund und AK auch im Erwerbsleben. Bei den Teilzeitquoten liegt der Gleichstellungsindex der durchschnittlichen Gemeinde bei 18 Punkten, dementsprechend schlecht sieht es auch beim durchschnittlichen Einkommen aus (19 Punkte). Weninger forderte deshalb bessere Rahmenbedingungen, etwa durch Lohntransparenz, mehr Vollzeitmöglichkeiten für Vollzeit für Frauen und Teilzeitmöglichkeiten für Männer, damit sich die Care-Arbeit fairer zwischen Frauen und Männern aufteile. Außerdem seien mehr Kindergartenplätze nötig, die mit Vollzeitarbeit beider Eltern vereinbar sind.

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Öffis als "Schlüssel zu mehr Autonomie"

Bei der Gesundheit kommen die Gemeinden auf einen Durchschnittswert von 44 Punkten. Besonders hervorgehoben wird hier die Situation bei den Kassenärzten in der Gynäkologie, wo insgesamt 199 Fachkräfte fehlen. Berücksichtige man nur Kassen-Gynäkologinnen, seien es gar 410, hoben AK und Städtebund hervor.

Auch der öffentliche Verkehr müsste ihrer Ansicht nach bei der Geschlechtergleichstellung berücksichtigt werden. Frauen würden nämlich gemeinsam genutzte Autos seltener verwenden als Männer und müssten deshalb öfter auf öffentliche Verkehrsmittel ausweichen, während sie gleichzeitig den Hauptteil der Mobilität in Zusammenhang mit Betreuungsaufgaben übernähmen. Die Erreichbarkeit des nächsten regionalen Zentrums durch Öffis sei deshalb ein "Schlüssel zu mehr Autonomie" für Frauen.

Mehr zum Thema Karrieren Karrieren Warum Frauenförderung oft scheitert – und was Betriebe ändern müssen WIEN. Von Förderprogrammen und Mentoring profitieren meist nur wenige Teilnehmerinnen. Warum Frauenförderung oft scheitert – und was Betriebe ändern müssen

Insgesamt wurden für den Index neun Dimensionen untersucht, von Bildung über Einkommen bis zu Gewaltschutz. Über alle Dimensionen hinweg erreichten die Gemeinden im Schnitt 49 Punkte. Im Vergleich zum ersten Gleichstellungsindex von 2021 gab es dabei laut Aussendung in den meisten Bundesländern Verbesserungen, gerade die politische Repräsentation von Frauen sei aber "das Bohren harter Bretter", so Weninger. Nach Gemeinden schnitt beim Gleichstellungsindex Wien am besten ab, im Ranking der Top-20-Gemeinden würden Wiener Bezirke die ersten 15 Plätze belegen. Spitzenreiter ist Wien-Neubau mit 83 Punkten. Außerhalb von Wien liegen Eisenstadt, Graz, Linz, Salzburg und Klagenfurt vorne, gefolgt von den niederösterreichischen Gemeinden Tulbing und Grafenbach-St. Valentin.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper