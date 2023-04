Gleich zwei Mal innerhalb 24 Stunden: Wieder Tankstellenüberfall in der Steiermark

In der Steiermark ist am Freitagabend zum zweiten Mal innerhalb von rund 24 Stunden eine Tankstelle überfallen worden. Diesmal geschah die Tat in Weiz. Ein maskierter Mann betrat die Tankstelle und gab vor, ein Bier kaufen zu wollen. Plötzlich bedrohte er die beiden Angestellten mit einer Pistole und forderte Geld. Anschließend konnte er zu Fuß flüchten. Die Polizei vermutete einen Zusammenhang mit einer ganz ähnlichen Tat am Donnerstagabend. In beiden Fällen betrat ein maskierter Mann den Verkaufsraum und nahm Lebensmittel aus dem Regal. Beim Bezahlen zückte er plötzlich eine Pistole und forderte Geld. Beide Male legte er einen mitgebrachten Stoffsack auf die Theke, nahm das Bargeld und die Ware und flüchtete zu Fuß. Die Mitarbeiterinnen blieben jeweils unverletzt, mussten aber psychologisch betreut werden.

Der unbekannte Täter hatte eine schlanke Statur, war zwischen 20 und 50 Jahre alt, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und sprach deutsch ohne erkennbarem ausländischen Akzent. Er trug eine graue Kapuzenjacke mit schwarzen Einsätzen, eine schwarze Jogginghose, graue Handschuhe und schwarze Schuhe mit weißen Sohlenrändern. Maskiert war er mit einem schwarzen Tuch, das er über Mund und Nase hochzog.

