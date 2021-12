Gibbon-Nachwuchs im Tiergarten Schönbrunn ertrunken

Das berichtete der Zoo auf seiner Facebook-Seite. "In den 20 Jahren, in denen wir die Gibbons auf der Affeninsel halten, ist so ein Unglück noch nie vorgekommen", hieß es in der Stellungnahme. Man nehme den Vorfall "sehr ernst" und überprüfe umgehend die Sicherheitsmaßnahmen und das Gehegekonzept. "Als unsere Tierpfleger es bemerkten, haben sie das Jungtier sofort aus dem Wasser geholt. Leider kam jede Hilfe zu spät. Der Schock und die Traurigkeit in unserem Team sind groß", so der Tiergarten.