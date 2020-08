Gewitter bringen starke Abkühlung, ab Mittwoch kehrt der Sommer zurück

Ab den Nachmittagsstunden warnt die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) vor Unwettern. In der südlichen Landeshälfte, im Salzkammergut und in der Pyhrn-Priel-Region, gilt Warnstufe "Orange". In diesen Regionen sind bis zu 100 Millimeter Niederschlag binnen 48 Stunden möglich. Das Landesfeuerwehrkommando Oberösterreich warnt vor möglichen Murenabgängen, Unterspülungen, Überschwemmungen und Wassereintritten. Auch in den übrigen Landesteilen ist vor allem in der Nacht mit teils kräftigen Regenschauern zu rechnen.

Die Kaltfront dürfte bis Dienstag anhalten. Eine längere trockenere Phase erwarten die Meteorologen nur am Montagnachmittag. In der Nacht auf Dienstag folgt ein weiteres Tief aus Oberitalien, das den ganzen Tag über noch kräftige Schauer bringen kann. Erst am Abend sollte der Regen abklingen, "dann folgt eine längere überwiegend trockene Wetterphase", so die ZAMG.

In den orange markierten Regionen sind binnen 48 Stunden 50 bis 100 Millimeter möglich, im gelben Bereich 30 bis 50. Bild: ZAMG

Auf den verregneten Wochenstart folgt ab Mittwoch wieder der Sommer. Die Vorhersage für Österreich im Detail:

Am Montag ist es verbreitet wolkenverhangen mit Regen. Der Niederschlag macht zwar auch Pausen, gebietsweise aber regnet es länger anhaltend und teilweise intensiv. Ergiebige Summen werden besonders in den Staugebieten an der Alpennordseite erwartet. Gewitter können örtlich auftreten, aber nur im Süden fallen sie noch stärker aus. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West bis Nord. Die Temperaturen liegen in der Früh bei zwölf bis 21 Grad, die Tageshöchsttemperaturen erreichen 16 bis 26 Grad.

Am Dienstag beruhigt sich das Wetter tagsüber ein wenig. In den Staugebieten entlang der Alpennordseite bleibt es aber länger wolkenverhangen und die Niederschläge werden nur langsam schwächer. Ansonsten ziehen einzelne Schauer durch und ab und zu lockert es auf. Längere sonnige Abschnitte sind am ehesten in Osttirol und am Alpenostrand möglich. Der Wind weht mäßig, im Osten und über den Bergen auch lebhaft aus nordwestlicher Richtung. Von neun bis 18 Grad in der Früh steigen die Temperaturen auf 14 bis 24 Grad.

Am Mittwoch schickt ein Tief über Mittelitalien voraussichtlich noch einige dichte Wolkenfelder in den Osten, Südosten und Süden Österreichs. Hier können auch ein paar Regenschauer durchziehen. Weiter im Westen und Norden allerdings bringt steigender Luftdruck bereits überwiegend sonniges Wetter. Der Wind weht im Osten und Südosten mäßig bis lebhaft aus Nordwest. Die Frühtemperaturen bewegen sich um acht bis 15 Grad, tagsüber bekommt es maximal von Ost nach West 18 bis 27 Grad.

Tief zieht ab, Hoch kommt

Am Donnerstag zieht das zuletzt wetterbestimmende Tief in die südliche Adria und verliert allmählich den Einfluss auf Österreich. Allerdings bleiben trotz steigenden Luftdrucks besonders an der Alpensüdseite noch feuchte und labil geschichtete Luftmassen zurück. Hier steigt am Nachmittag die Schauer- und Gewitterneigung wieder deutlich an. Im Großteil des Landes bleibt es allerdings sonnig. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nord bis Ost. Die Frühtemperaturen liegen bei zehn bis 17 Grad, die Tageshöchsttemperaturen zwischen 24 und 30 Grad.

Am Freitag ist Hochdruckeinfluss wetterbestimmend und bringt verbreitet sonniges Wetter. Im Tagesverlauf entstehen zwar ein paar Quellwolken, die über den Bergen auch dichter werden können, die Schauer- und Gewitterneigung ist aber selbst dort nur gering. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nord bis Ost. Von elf bis 19 Grad in der Früh steigt das Thermometer auf 27 bis 32 Grad.

Die detaillierte Prognose für Ihre Region:

