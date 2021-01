Gewerkschafter fordert FFP2-Maske oder Test für Schüler

AHS-Lehrergewerkschafter Herbert Weiß sprach im Ö1-Morgenjournal über die Bedingungen für Präsenzunterricht. "Wenn jemand die FFP2-Maske tragen will, muss er sich nicht extra testen lassen. Nur wenn er keinen Mund-Nasen-Schutz tragen will, müsste er sich einmal pro Woche testen lassen". Das heißt, dass jede Person im Schulgebäude, also auch Kinder unter 14 Jahren, eine FFP2-Maske tragen soll.

Nach den derzeitigen Plänen soll die Tragepflicht für FFP2-Masken erst für Personen über 14 Jahren gelten. Auch eine Verpflichtung zur Testteilnahme für Schüler oder Lehrer gibt es nicht.

Wer sowohl FFP2-Maske als auch die regelmäßige Testung ablehnt, soll nicht mehr am Unterricht in der Klasse teilnehmen dürfen, sagt Weiß. Schüler hätten dennoch die Möglichkeit, über "Distance Learning" ihren Anspruch auf Unterricht zu erhalten.