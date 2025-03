Gewalttat vor Faschingsbar in Liezen: Verdächtiger festgenommen

Ein Mann hatte auf einen am Boden liegenden Mann mehrfach eingeschlagen, ein Zeuge filmte die Gewalttat und wurde daraufhin selbst vom Täter verfolgt, attackiert und musste sein Handy hergeben. Nach einem Zeugenaufruf halfen auch Hinweise aus der Bevölkerung dabei, den mutmaßlichen Täter auszuforschen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Die Beamten der Kriminaldienstgruppe Liezen haben einen 29-jährigen Tatverdächtigen ausgeforscht. Er wurde am Rosenmontag in Liezen festgenommen. Bei der Festnahme trug der Mann ein Messer mit einer zehn Zentimeter langen Klinge bei sich, in seiner Wohnung wurde auch die zum Tatzeitpunkt getragene Kleidung und eine Schreckschusswaffe, nicht aber das geraubte Mobiltelefon gefunden. Der 29-Jährige zeigte sich teilgeständig. Er wurde in die Justizanstalt Leoben gebracht.

