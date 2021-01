Gewaltige Explosion in Wohnhaus: "Als hätte eine Bombe eingeschlagen"

In einem Mehrparteienhaus im niederösterreichischen Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg) hat sich Freitagfrüh eine Explosion ereignet. Dabei ist ein 60 Jahre alter Mann getötet worden, sechs Menschen wurden verletzt, darunter ein Schwerverletzter. Die Ursache für die Detonation steht noch nicht fest, die Einsatzkräfte gingen zunächst aber von einer Gasexplosion aus. 150 Feuerwehrkräfte kämpften bis in die Nachmittagsstunden gegen Flammen und Glutnester.

Knall war kilometerweit hörbar

Die Explosion hatte sich kurz vor 8 Uhr früh in dem Haus, in dem mehr als 60 Personen gemeldet sind, ereignet. Der Knall war bis ins rund 20 Kilometer entfernte Klosterneuburg zu hören. Das obere Stockwerk wurde teilweise weggerissen, das restliche Gebäude stand in Vollbrand.

Sofort wurde ein Großaufgebot an Hilfskräften mobilisiert: Neben den Crews zweier Rettungs- sowie eines Polizeihubschraubers waren auch Notärzte, Rettungshunde sowie der Katastrophenhilfszug der Feuerwehr im Einsatz, ebenso Helfer von Berufsfeuerwehr und Berufsrettung sowie 100 Polizisten. Mitglieder der Schallortungsgruppe und der Rettungshundestaffel suchten in dem Schuttkegel nach möglichen Verschütteten.

Zudem war auch das Bundesheer mit 32 Soldatinnen und Soldaten des ABC-Abwehrzentrums aus Korneuburg zum Assistenzeinsatz angefordert worden.

Obwohl gegen Mittag die Löscharbeiten großteils abgeschlossen waren, war die Arbeit der Feuerwehrkräfte auch am Nachmittag noch nicht zu Ende. Immer wieder kam es zu wieder aufflackernden Glutnestern.

Die Verletzten wurden laut Sonja Kellner, der Sprecherin des Roten Kreuzes Niederösterreich, in drei unterschiedliche Krankenhäuser gebracht. "Die Verletzungsmuster waren Rauchgasvergiftungen und Kollaps-Situationen", sagte Landesrettungskommandant Werner Kraut. Zehn weitere Personen wurden im Gemeindesaal vom Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut.

Eine Person wurde mittels Leiter gerettet. Das gesamte Haus wurde evakuiert, zudem wurde die Energiezufuhr abgeschaltet.

Die Wohnungen im dritten und vierten Stock sind laut einem Sprecher des Landesfeuerwehrkommandos durch die Detonation "völlig verwüstet" worden. Bürgermeister Andreas Arbesser (VP) sprach von einem "fürchterlichen" Vorfall, in dem Obergeschoß sehe es aus, "als hätte eine Bombe eingeschlagen".

Bereits am Vormittag waren mögliche Vermisstenfälle befürchtet worden. Es werde daher mit allen im Mehrparteienhaus gemeldeten Personen Kontakt aufgenommen, hatte Polizeisprecher Johann Baumschlager angekündigt.

Am frühen Nachmittag wurde bekannt, dass eine Person, die über Handydaten ermittelt wurde, vermisst werde. Am Abend war es dann traurige Gewissheit: Der 60-Jährige wurde tot unter den Trümmern gefunden. Brandermittler des Landeskriminalamts sollen die Unfallursache ermitteln.

Erinnerungen an Wilhelmsburg

Der Vorfall weckt Erinnerungen an andere verheerende Explosionen - allen voran die Gasexplosion in einem Wohnhaus in Wilhelmsburg (NÖ) im Dezember 1999. Damals starben neun Menschen. Zwei Personen konnten lebend gerettet werden: Ein 15-jähriges Mädchen sowie eine ältere Frau, deren Beine zwischen zwei Betonplatten eingeklemmt waren. Die Seniorin verstarb aber vier Wochen später im Krankenhaus St. Pölten.

