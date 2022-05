Gewalt gegen Frau deckte Betrug auf

Wie sich beim Eintreffen der Beamten herausstellte, hatte ein 49-Jähriger seine Frau offenbar am Arm gepackt und an den Haaren gezerrt. Im Zuge der weiteren Erhebungen wurde der Grund für die Attacke klar: Die Frau hatte mehrere Tausend Euro an einen Betrüger überwiesen.

Die 48-Jährige hatte den angeblichen Soldaten im Internet kennengelernt und sich in ihn verliebt. Die Frau erzählte den Beamten, der Soldat sei entführt worden und benötige jetzt Lösegeld.

Eigene Kleidung verkauft

Zuvor hatte die 48-Jährige schon seit einigen Wochen Kontakt mit dem Betrüger gehabt. Die Frau glaubte ihrer Internetbekanntschaft und überwies ihr gesamtes Erspartes an ein Konto in der Türkei. Sie war sogar so verzweifelt, dass sie auf öffentlichen Plätzen ihre Kleidung verkaufte und Geld ihres Sohnes an die Betrüger herausgab. Auch einen Kredit nahm sie auf, um die Geldforderungen der vermeintlichen Entführer zu erfüllen.

Der Vorgang sei ihr zu keinem Zeitpunkt verdächtig vorgekommen, sagt die Frau bei der Einvernahme durch die Polizei aus. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.

Der Streit entbrannte, als der 49-Jährige seiner Frau das Handy entreißen wollte, um sie an weiteren Überweisungen zu hindern.