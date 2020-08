Gesundheitskontrollen und Urlauberverkehr führten zu Staus

Urlauber auf dem Weg ans Meer mussten am Karawankentunnel zwei bis drei Stunden auf die Ausreise warten. In Spielfeld kam es hingegen laut Polizei weder bei der Einreise noch bei der Ausreise zu längeren Wartezeiten.

Während sich vor dem Karawankentunnel in Richtung Süden schon am Vormittag kilometerlange Staus bildeten, kam es bei der Einreise ab Mittag zu Wartezeiten. Der Tunnel wurde in Richtung Kärnten zeitweise auf Rot geschaltet, die Warteschlange war am Nachmittag rund vier Kilometer lang. Am Loiblpass gab es nach Angaben der Polizei am Nachmittag bei der Einreise rund eine Stunde Wartezeit und Blockabfertigung.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.