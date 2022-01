Gesundheitsapps: Österreich hinkt im Vergleich hinterher

Etwa jeder vierte Österreicher leidet in seinem Leben an einer Depression. Jedes Jahr sind das zwischen acht und zehn Prozent der Bevölkerung. In der Pandemie hat sich gezeigt, dass der Bedarf nach Behandlungsplätzen für psychische Erkrankungen die Kapazitäten in den Gesundheitseinrichtungen übersteigt. "Es sind viel zu viele Betroffene für eine Face-to-Face-Psychotherapie", sagt Lukas Pezawas.

Der leitende Oberarzt an der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Wien entwickelte deshalb mit EDV-Fachleuten das Programm "Edupression", mit dem depressive Patienten zum Beispiel auf einer Skala die Wirksamkeit ihrer Medikamente einstufen können. So sollen sie lernen, mit ihrer Krankheit umzugehen. Eine erste Studie lieferte, so Pezawas, vielversprechende Ergebnisse.

Bisher wurde in Österreich vor allem die Verwaltung im Gesundheitsbereich digitalisiert – Stichwort E-Card und elektronische Gesundheitsakte. Die Behandlung depressiver Erkrankungen per App kann als Beispiel dafür dienen, wie auch die Gesundheitsversorgung von mehr Digitalisierung profitieren könnte. Derzeit, so Pezawas, fehle es aber noch an den richtigen Rahmenbedingungen für Unternehmen.

Rechtliche Grundlage

Anders in Deutschland: Dort trat 2019 das "Digitale-Versorgung-Gesetz" in Kraft, mit dem auch ein Verfahren für die Prüfung und Zulassung solcher Apps geschaffen wurde. Dabei werden etwa Datenschutz, Benutzerfreundlichkeit und der positive Versorgungseffekt der Anwendungen geprüft.

Das Gesetz ermöglicht Versicherten, ohne finanzielle Eigenbeteiligung digitale Gesundheitsanwendungen zu nutzen. Diese sollen etwa beim Erkennen oder Lindern von Krankheiten helfen, wobei ein geringes Risiko für die Patienten besteht. 25 dieser Anwendungen sind bereits zur Rückerstattung zugelassen.

Dazu zählt auch "Pro-React Onco", eine App für Brustkrebskranke, auf der sie Symptome erfassen und entsprechende Verhaltenshinweise bekommen – ob etwa ärztliche Beratung notwendig ist. So sollen Ressourcen im Gesundheitssystem geschont werden.

Auch in Österreich entstehen derzeit einige digitale Gesundheits-Apps. Das Marktpotenzial ist groß: 4,1 Milliarden Mal wurden etwa 2018 Gesundheits-Apps auf Smartphones geladen. Rund eine Milliarde Euro wurden in Deutschland, Österreich und der Schweiz in den vergangenen zehn Jahren in dem Bereich investiert. Die mangelnde rechtliche Grundlage und fehlende Finanzierungsmodelle der Krankenkassen erschweren derzeit aber das Ausrollen der Anwendungen in Österreich. Negativbeispiel ist MySugr, eine App, mit der Diabeteskranke ihre Therapie besser managen können. Das Unternehmen, das in Wien gegründet wurde, ist mit seiner App heute in 80 Ländern aktiv. In Österreich wurde sie eingestellt.