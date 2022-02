Gestohlene Statue nach 31 Jahren im Bezirk Amstetten aufgetaucht

Eine aus einer Kapelle in Seeben in der Gemeinde Hürm (Bezirk Melk) gestohlene Gottvater-Statue ist nach fast 31 Jahren wieder aufgetaucht. Ermittlern stach die Figur nach Polizeiangaben vom Freitag bei der Durchsicht von Versteigerungs-Angeboten ins Auge. Als Inhaber wurde ein 66-Jähriger aus dem Bezirk Amstetten ausgeforscht, der den Gegenstand von seinen Eltern geerbt hatte. Wann und von wem die Statue erworben worden war, konnte nicht mehr festgestellt werden.

Der Einbruch in die Kapelle in Seeben war am 10. oder 11. Dezember 1990 verübt worden. Ermittlungen verliefen erfolglos, bis Mitarbeiter des Bundeskriminalamtes, Referat Kulturgutfahndung, die mittlerweile leicht im Aussehen veränderte, etwa 60 Zentimeter hohe Figur im Sommer des Vorjahres unter diversen Versteigerungs-Angeboten entdeckten. Der seinerzeitige Wert wurde von der Polizei mit 20.000 Schilling (1.453,46 Euro) beziffert, der aktuelle mit 2.500 bis 5.000 Euro.

Am 6. Juli 2021 wurde der Gegenstand sichergestellt. Der 66-jährige Inhaber verzichtete auf seine Besitzansprüche. Am Donnerstag wurde die Statue schließlich auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wieder an den ursprünglichen Besitzer, die Ortsgemeinschaft Seeben, übergeben und vom Pfarrer gesegnet.