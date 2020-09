Geständnis in Gipfelbuch beschäftigt Tiroler Polizei

Eine bisher unbekannte Person schrieb am 23. August, dass durch sie eine "ungewollt schwere Straftat" begangen wurde. Weitere Hinweise zur Identität des Verfassers oder zur Straftat fehlen.

Steckt hinter dem mysteriösen Eintrag tatsächlich ein Geständnis? Dieser Frage geht das Landeskriminalamt Tirol jetzt nach. Gesucht wird in erster Linie jene Person, die die Zeilen in das Gipfelbuch geschrieben hat. Aber insbesondere auch die "Mountainboys" - jene Wandergruppe, die am selben Tag auf dem Gipfel der 1858 Meter hohen Hüttenspitze war und das mit einem Eintrag im Gipfelbuch vermerkt hatte - soll sich melden.

Das LKA Tirol bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 059133/70-3333.

Lokalisierung: Hier befindet sich die Hüttenspitze bzw. der Halltaler Zunterkopf

