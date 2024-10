Gerüst kippte um: Maler (43) in Golling tödlich verletzt

Laut Polizei war der Mann am Vormittag mit Malerarbeiten an einer Hausfassade beschäftigt. Als er ein fahrbares Gerüst aufgestellt hatte und auf eine sogenannte "Anlege-Leiter" stieg, um in rund acht Meter Höhe ein Rohr abzuschneiden, kippte das Gerüst um. Der Arbeiter stürzte acht Meter in die Tiefe und erlag seinen Verletzungen.

Die Erste Hilfe von Zeugen hatte keinen Erfolg gebracht. Die Polizei schließt Fremdverschulden aus. Der Mann habe sich alleine am Gerüst befunden, informierte die Landespolizeidirektion Salzburg.

