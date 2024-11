Warum Mütter Kinder töten: Eine Gerichtspsychiaterin erklärt

Das am Donnerstag aus der Wiener Klinik Favoriten verschwundene Baby ist tot gefunden werden. Gegen die Mutter des rund eine Woche alten Säuglings wird inzwischen wegen Mordverdachts ermittelt. Lesen Sie auch: Leiche von in Wien vermisstem Baby in Mistkübel gefunden Grundsätzlich gebe es vor allem zwei Gründe, warum Mütter ihre Babys töten, sagt Sigrun Roßmanith, Gerichtspsychiaterin aus Wien. "Viele Mütter sind nach der Geburt sehr vulnerabel. Dieser Ausnahmezustand nach der Geburt