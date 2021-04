Geköpfte Katze östlich von Graz gefunden

Der Mann hatte die Katze zunächst begraben, am Donnerstag aber Meldungen in Medien über einen geköpften Hasen in Hausmannstätten gelesen. Er verständigte die Polizei, wie die Landespolizeidirektion mitteilte. Die Auffindungsorte liegen zwar mehr über zehn Kilometer auseinander, ein Zusammenhang könnte dennoch bestehen.

Der Mann aus Krumegg im Gemeindegebiet von St. Marein hatte seine Katze in unmittelbarer Nähe seines Wohnhauses neben einem Spazierweg ohne Kopf aufgefunden. Dort entdeckte er allerdings keine Blutspuren. Erst am Mittwochnachmittag hatte ein Spaziergänger einen geköpften und möglicherweise gehäuteten Hasen gefunden. Das Tier war mit mehreren Nägeln an einem Baumstumpf befestigt. Der Kadaver dürfte bereits mehrere Wochen alt sein, wie das Tier getötet worden war, ließ sich nach Angaben der Polizei nicht mehr feststellen.