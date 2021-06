Gekenterter Kajakfahrer starb im Krankenhaus

Polizeisprecherin Waltraud Dullnigg bestätigte am Freitag einen entsprechenden Medienbericht. Der Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau war auf Höhe der Ortschaft Greifenburg gekentert. Er trieb in der acht Grad kalten Drau stromabwärts und schaffte es nicht, sich ans Ufer zu retten.

Nur 21 Grad Körpertemperatur

Die Besatzung eines Polizeihubschraubers startete daraufhin eine spektakuläre Rettungsaktion: Im Schwebeflug knapp über der Wasseroberfläche hielt ein Flugretter den 65-Jährigen fest und zog ihn ans Ufer. Der 65-Jährige hatte zu diesem Zeitpunkt nur mehr 21 Grad Körpertemperatur.