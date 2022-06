Gehackt: Land Kärnten geht schrittweise wieder online

Vor einer Woche war die Kärntner Landesregierung zur Zielscheibe eines Hackerangriffs geworden – nun geht die Administration langsam wieder online. Pässe können wieder ausgestellt werden, Termine, die ausfallen mussten, würden ehestmöglich nachgeholt, hieß es gestern in einer Aussendung des Landes. Am Hochfahren der Telefonvermittlung werde aber noch gearbeitet. "Auch unsere Homepage ktn.gv.at soll im Laufe des Tages wieder freigeschaltet werden", sagte Landespressedienst-Leiter Gerd Kurath.

Die Polizei und das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung ermitteln derzeit, ob die für den Angriff verantwortliche Gruppe "Black Cat" an Daten gelangt sein könnte. Gleichzeitig mit dem Wiederhochfahren des Systems werde auch an dessen Sicherheit weitergearbeitet. "Wir bitten weiterhin um Geduld. Es ist wichtig, mit gesicherten Anwendungen zu starten, um weitere Angriffe zu verhindern", sagte Kurath.

Wie berichtet, behauptete die internationale Hackergruppe "Black Cat", sie sei an Daten der Kärntner Landesregierung gelangt. Die Bande forderte Lösegeld in Höhe von fünf Millionen Dollar in Form von Bitcoins, um die von den Tätern verschlüsselten Datenbanken wieder freizuschalten.

"Man hat uns eine Entschlüsselungssoftware angeboten, natürlich gegen Bezahlung", sagte Kurath. Gezahlt habe das Land aber nicht, denn sämtliche Daten seien auf Backup-Systemen gesichert und daher weiterhin vorhanden. Analysen zufolge wurde am 14. Mai ein Computer gehackt und so die Schadsoftware in das IT-System des Landes eingebracht. Das Virus dürfte individuell programmiert worden sein, kein Antiviren-Programm hätte angeschlagen, so die Erkenntnisse von Experten.

Die Hackerattacke war am Dienstag vor einer Woche bemerkt worden. Betroffen war nicht nur das System des Landes, sondern auch der Bezirkshauptmannschaften, des Landesrechnungshofes und des Landesverwaltungsgerichtes.

Versuchte schwere Erpressung

Inzwischen wurde auch die Staatsanwaltschaft Kärnten eingeschaltet. Die Anklagebehörde habe Ermittlungen wegen versuchter schwerer Erpressung eingeleitet, teilte Staatsanwältin Tina Frimmel-Hesse auf Anfrage der OÖN mit. Das Delikt ist mit bis zu zehn Jahren Haftstrafe bedroht.